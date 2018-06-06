Субсидирование закупок орфанных препаратов в регионах может заработать с 1 января 2019 года

Минздрав России разработал и выставил на общественное обсуждение на сайте regulation.gov.ru проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания». В документе, в частности, говорится: «Субсидия предоставляется бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с организацией обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности».

Общественное обсуждение документа продлится до 18 июня, но уже сейчас специалисты отмечают его ключевой тезис и преимущество – Минздрав РФ предоставит регионам субсидии из федерального бюджета на финансирование 24 нозологий.

«Мы можем предположить, что все предыдущие инициативы по федерализации орфанных закупок, которые обсуждались в профсообществе вплоть до последнего момента, аннулированы. Выбрано самое простое и очевидное решение, какое только могло быть в этой ситуации», – комментирует новость исполнительный директор межрегиональной благотворительной общественной организации инвалидов «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» Денис Беляков. По мнению эксперта, безусловным преимуществом этого шага является то, что он позволит, не меняя федеральные законы, оперативно и качественно решить проблему, связанную с финансированиием лечения пациентов с орфанной патологией. Механизм простой: в регионы поступает финансирование из федерального центра. Минздрав РФ выделяет средства, Росздравнадзор контролирует исполнение.

«Причем немаловажный положительный момент во всем этом – то, что распределение финансирования основано на количестве пациентов, которым показано лечение. То есть можно надеяться, что все будет объективно», – отмечает Денис Беляков.

По мнению эксперта, такой сценарий с точки зрения эффективности значительно лучше, чем прямая федерализация, которая закрыла бы дверь для всех остальных орфанных заболеваний, потребовала бы изменений в законодательстве, создала трудности для пациентов с гемофилией и рассеянным склерозом, которые находятся уже в программе «Семь высокозатратных нозологий». В то же время, по мнению г-на Белякова, надо помнить, что данный проект постановления – мера временная, переходная. Она эффективно решит краткосрочные проблемы орфанных пациентов в регионах. За этим первым, подготовительным шагом должен быть сделан следующий, основной, – разработка полномасштабной и всеобъемлющей программы по орфанным заболеваниям, которая позволит отражать интересы большего количества пациентов, закупать препараты напрямую у производителей по сниженным ценам и откроет в России более сильные перспективы для развития исследований и создания новых разработок в области орфанных препаратов.

«Это должна быть программа, направленная на интересы пациентов. Ее создание потребует времени, тщательной разработки, внесения изменений в некоторые федеральные законы, в частности, в области финансирования, в области научных исследований, госзакупок».

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 января 2019 г.

Светлана Петрова

«Фармацевтический вестник»