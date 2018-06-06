Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом предприятие «Биосинтез»

Масштаб и качество реализации инвестиционного проекта по модернизации участка производства таблеток и капсул глава областной исполнительной власти оценил в среду, 6 июня 2018 года.

На сегодняшний день ПАО «Биосинтез» является одним из крупнейших российских фармацевтических предприятий и выпускает продукцию в шести лекарственных формах: таблетки, мази, суппозитории, порошки для инъекций, инъекционные и инфузионные растворы.

На предприятии действует система менеджмента качества, соответствующая ISO 9001:2015. Номенклатура выпуска составляет более 180 наименований препаратов различных фармакологических терапевтических групп, в том числе, около 70% производимых лекарственных средств входят в утверждённый Распоряжением Правительства РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

География поставок предприятия охватывает Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Армению, Таджикистан, Киргизию, Туркмению, страны Балтии, а также Западной Европы и Азии.

В настоящее время на предприятии завершается процесс создания нового производственного участка. Он размещён на площади в 7 тысяч квадратных метров, рассчитан на выпуск как минимум 2-х млрд. таблеток в год.

Производственная линия представляет собой высокотехнологичный комплекс, позволяющий создавать особые условия изготовления лекарственных препаратов. Помещения оснащены современным оборудованием и специальными климатическими установками, способными нормировать содержание частиц и микроорганизмов в соответствии с необходимыми требованиями.

Степень готовности объекта на данный момент составляет порядка 80 процентов. Запуск нового участка намечен на сентябрь текущего года.

Осмотрев подготавливаемые к началу работы производственные помещения, Иван Белозерцев положительно оценил создаваемые условия труда для персонала, в целом реализуемый инвестиционный проект. Губернатор выразил готовность и в дальнейшем оказывать необходимую поддержку развитию старейшего в Пензе предприятия.

«Мы заинтересованы в открытии новых производственных линий, создании дополнительных рабочих мест, выпуске на территории Пензенской области конкурентноспособной продукции», — отметил глава областной исполнительной власти.

«Предприятие «Биосинтез» развивается, есть перспективы и дальнейшего роста, мы это видим и только приветствуем», — дополнил он.

В ходе рабочего визита глава субъекта Федерации ознакомился также с презентацией основных производственных достижений ПАО «Биосинтез», перспективными планами, обсудил направления дальнейшего взаимодействия в целях обеспечения стабильной работы предприятия.

pnzreg