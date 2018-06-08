«Магнит» может стать частью глобального фармпроекта

Готовящаяся сделка по покупке «Магнитом» дистрибьютора «СИА Групп» у Marathon Group, видится игрокам фармрынка лишь пазлом в большой схеме. В начале было слово Александра Винокурова. И это слово было – 11,82% акций «Магнита», купленные у ВТБ банка в конце мая 2018 года. Тогда владелец Marathon Group признался, что заинтересован в детище Сергей Галицкого и считает краснодарский актив недооцененным.

Напомним, что «Магнит» запустил проект «Аптека» год назад, открыв порядка 50 аптек, а в конце 2017 года взял паузу. После ухода Сергея Галицкого, который считал формат дрогери (парфюмерия, фармацевтика) чуждым для его бизнес-модели, новые инвесторы попытаются открыть второе дыхание.

Глобальные планы

«Сейчас мы видим интерес «Магнита» к покупке дистрибутора «СИА Групп». Шаг вполне логичный, если Marathon Group планирует совместно с крупными сетями строить мега фармацевтический проект. Поэтому, в ближайшее время рынок может увидеть крупного консолидированного игрока», — сообщил «ФВ» руководитель национальной дистрибуции компании Pfizer в России Фёдор Новиков.

Если компания «СИА Групп» будет продана не полностью, то, возможно, Marathon Group еще больше усилит контроль за операционной деятельностью сети. К тому же, в управленческом аппарате «Магнита» с весны этого года есть выходцы из Marathon Group. Сейчас ритейлер начинает юридический и финансовый анализ дистрибьютора под управлением финансового директора Елены Милиновой, пришедшей в апреле 2018 года в «Магнит» из Marathon Group. При этом у нее большой опыт управления сетями. В «Мега Фарм» она пришла в августе 2017 года из X5 Retail.

Обычно такие кадровые траектории с параллельным приобретением акций на всех рынках заканчивались слиянием-поглощением. При этом, большинство аналитиков признают, что фармацевтический рынок в 2018-2019 годах ждут масштабные поглощения.

Ставка на прямые контракты

Стратегию развития подтверждает и заявление, размещенное на сайте «СИА Групп»: «Интересы Marathon Group в розничном секторе не ограничиваются приобретением пакета акций “Магнита”: компания продолжит прорабатывать проекты по расширению своего присутствия на рынке, для чего сформирован субхолдинг Marathon Retail».

Возможно, до конца года произойдут другие сделки по слиянию и поглощению аптечных сетей, а также запуск или покупка онлайн-площадок по заказу лекарств.

Как сообщил «ФВ» генеральный директор «Мега Фарм» Андрей Гусев, стратегия развития на данном этапе не предполагает сделок M&А. Напомним, что сегодня «Мега Фарм» развивает собственную сеть аптек (А-Мега, «Да, здоров!» , Азбука Life, и онлан-портал aptekamega.ru).

Что же даст ритейлу такой актив, как «СИА Групп», который показывал низкую эффективность в последние годы? «Магнит» хочет улучшить свое конкурентное преимущество – эффективную дистрибуцию, но теперь в фарме. Именно за счет своей дистрибьюторской компании «Тандер» краснодарский ритейл смог выйти в лидеры по продажам на продуктовом рынке», – сообщил Федор Новиков.

Это подтверждает и руководитель направления по работе с аптечными сетями «Изварино Фарма» Марат Бадамшин: «С учетом плана расширения аптечных точек, «Магнит» понимает, что им необходима своя дистрибуция. Думаю, они планируют переходить с производителями на прямые контракты. И со своей дистрибуцией это сделать легче и эффективней. Производитель будет отдавать инвестиции напрямую «Магниту», а тот сможет проводить гибкую ценовую политику. В свою очередь, дистрибьютор сможет повысить свой кредит доверия, оказавшись под крылом успешного ритейлера». Источник, близкий к сети «Магнит» подтвердил стратегию компании по выходу на прямые контракты с производителями лекарственных препаратов.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»