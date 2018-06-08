Евгений Нифантьев: к 2020 году к системе маркировки подключатся 99,9% аптек

Для аптечных учреждений нет плюсов от внедрения системы маркировки. Об этом заявила директор по правовым вопросам компании «ЭркаФарм» Ольга Павлова, представитель аптечной сети «Доктор Столетов», выступая на конференции «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке». При этом она не исключила факта отсрочки ее внедрения.
Генеральный директор «Неофарм» Евгений Нифантьев выступил категорически против подобных рассуждений.
«Нельзя говорить о том, что маркировка не заработает. Есть федеральный закон. Никакой отсрочки не будет, 99,9% аптек напрягутся и сделают. Тот, кто не сделает, не предприниматель», – пояснил свою позицию Евгений Нифантьев.
Он также добавил, что цены на лекарственные препараты из-за введения маркировки не изменятся. В свою очередь генеральный директор маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» Евгений Коротков заметил, что вполне возможно цены снизятся, так как не исключен «производственный бросок товара» в конце 2019 года.
Конференция «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке», организованная компанией КСТ «Интерфорум» и информационно-аналитическим изданием «Фармацевтический вестник», проводится в Калининграде 7-8 июня.
Оксана Баранова
«Фармацевтический вестник»