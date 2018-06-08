Lundbeck заплатит более 50 млн долл. за нелегальные отношения с благотворительными фондами

Датская фармацевтическая компания Lundbeck достигла принципиального соглашения с Минюстом США, по условиям которого она заплатит 52,6 млн долл. в рамках частичного урегулирования обвинений в незаконных отношениях с независимыми благотворительными фондами, оказывающими поддержку пациентам, сообщает FirstWord Pharma. Окончательные условия претензий Минюста к компании еще предстоит согласовать.

Как заявили в Lundbeck, соглашение не означает признания в нарушении закона. В компании добавили, что эти расходы будут учтены в отчете за II квартал 2018 г.

Lundbeck не единственная компания, к которой у Минюста США есть претензии по отношению с благотворительными фондами.

Американская Pfizer согласилась заплатить около 24 млн долл. в рамках урегулирования обвинений в том, что она использовала благотворительный фонд для покрытия расходов пациентов на свои препараты по программе Medicare. За аналогичные нарушения были также оштрафованы компании Jazz Pharmaceuticals (57 млн долл.) и United Therapeutics (210 млн долл.).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»