В Пензе дан старт китайско-российскому предприятию по выпуску ортопедических имплантов

В технопарке «Рамеев» 7 июня состоялось открытие российско-китайского предприятия по выпуску ортопедических имплантов. Церемонию приурочили к начавшемуся в этот же день Всероссийскому форуму производителей медицинских изделий InnoMed.

В настоящий момент производство высокоточных титановых изделий для протезирования коленных, тазобедренных и локтевых суставов осуществляют 9 станков. В первый год с линии завода в Пензе сойдет свыше 42 тыс. единиц готовой продукции. В дальнейшем этот показатель будет доведен до 130 тыс. единиц.

С российской стороны проект осуществляет ООО «Титанмед», которое начинало свое сотрудничество с китайской компанией Naton Medical Group в 2010 году с импортирования изделий для остеосинтеза. В 2013 году были зарегистрированы и впервые ввезены в Российскую Федерацию эндопротезы коленного и тазобедренного суставов этой же торговой марки, а в 2016 году – принято решение о локализации производства в рамках технопарка «Рамеев». Годом позже ООО «Титанмед» получило статус резидента.

Представители Naton Medical Group пообещали, что с расширением локализации производства количество рабочих мест будет расти.

На фото: губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обсуждает с китайской делегацией перспективы реализации совместных российско-китайских инвестпроектов.

Фото: www.pnzreg.ru

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»