Евгений Коротков: «ПроАптека» готова работать в системе маркировки

«Участники объединения «ПроАптека» готовы работать в системе маркировки. Мы бесплатно обеспечиваем аптеки всем необходимым для этого программным обеспечением. Более 600 участников «ПроАптеки» уже воспользовались этой возможностью. И это значительная цифра, учитывая реальную ситуацию с подключением розницы к системе «Маркировка» на сегодняшний день», – заявил генеральный директор маркетингового союза независимых аптек «ПроАптека» Евгений Коротков, выступая 7 июня на конференции «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке!» в г. Калининграде.

По его словам, в конце весны завершилось тестирование программного обеспечения F3TAIL, результаты которого подтвердили его полную готовность к работе с информационной системой «Маркировка» – препараты с маркировкой КИЗ (контрольный идентификационный знак) успешно прошли регистрацию и контроль. Обучение персонала работе с системой не займет много времени, поскольку ее интерфейсы максимально адаптированы для удобства пользователя.

«Сама система работы маркировки предполагает, что данные о движении товара передаются на каждом этапе, начиная с приемки от фармпроизводителя, перемещений между складами аптечной организации и заканчивая этапом отпуска. Такой подход позволит сделать процесс оборота фармацевтической продукции более прозрачным, а значит, поможет искоренить «серые» бизнес-схемы. Сейчас компании, честно ведущие свою деятельность, не могут конкурировать с игроками, использующими «переливы» из розницы во вторичную дистрибуцию», – пояснил Евгений Коротков.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»