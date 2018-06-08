FDA требует закрытия производственной аптеки из-за многочисленных нарушений

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) направило обращение в Окружной суд по Северному округу штата Миссисипи с требованием закрыть производственную аптеку Delta Pharma в г. Рипли в связи с выявленными многочисленными нарушениями, сообщает информационный канал FOX13 Memphis.

Delta Pharma производит лекарства и снабжает ими врачей во многих штатах.

Владельцами Delta Pharma являются жители Рипли Томми Симпсон и Чарльз Харрисон, которые уже наняли адвоката.

В обращении FDA говорится, что эксперты обнаружили нарушения в процессе инспекции в феврале 2018 г., в т.ч. антисанитарные условия производства, незаконная маркировка и выпуск неодобренных препаратов. Инспекторы обратили особое внимание на отсутствие процесса стерилизации и дезинфекции при производстве, вследствие чего в лекарственных препаратах обнаружились посторонние примеси.

Антисанитарные условия в Delta Pharma были выявлены в процессе инспекций в 2004, 2007, 2010, 2013 и 2016 годах. Несмотря на это, говорится в обращении FDA, компания продолжала работать.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»