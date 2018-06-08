Владимир Путин: до 2024 года на лечение онкологических заболеваний будет потрачен триллион рублей

Онкология – одна из очень острых и чувствительных проблем. В России готовится национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, отвечая 7 июня на вопросы в рамках «прямой линии».

«Мы ставим перед собой сложные и амбициозные задачи по увеличению продолжительность жизни граждан. Этого нельзя добиться, не используя современные средства лечения. По сравнению с другими заболеваниями у нас здесь, в сфере онкологии, поменьше результатов. Необходима ранняя диагностика. Сегодня раннее выявление — это около 30 процентов, а должно быть 50-70 процентов. У нас 90 с лишним процентов излечения по детской гематологии. А было в районе 30 процентов и меньше. Результаты возможны. Второе, нужно уделить больше внимания ядерной медицине. Лекарственное обеспечение и химиотерапия должны проводиться отечественными препаратами. Программа готовится. Нужно строить новые онцкоцентры и дооборудовать уже имеющиеся. До 2024 года на эти цели будет потрачен триллион рублей», – заявил президент.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова добавила, что с 2013 года запущена программа онкоскринингов. Когда риск рака наиболее высок, человек проходит обследование раз в два года. Проходят ежегодные обследования женщин.

«Для нас важная задача повысить бдительность участковых врачей к онкологическим заболеваниям», – отметила глава Минздрава.

Фото: www.kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»