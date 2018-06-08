Росздравнадзор: с маркировкой лекарств скоро будет совсем все понятно

Сегодня в Калининграде стартовала третья конференция серии «PROекции будущего» «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке».

Как отметил зам. директора Stada CIS Иван Глушков, техническая сторона вопроса системы маркировки не вызывает опасений. Однако ряд вопросов, связанных с запуском проекта, вызывают опасения бизнеса.

В частности, до сих вызывает большие трудности внесение информации в ФИАС: система не предполагает корректировку данных. Некорректные данные содержит и единый справочник классификатор ЛП.

«Количество ошибок в нем превышает разумные пределы», – подчеркнул Иван Глушков.

Наконец, большое недоумение вызывает вялотекущее обсуждение вопросов маркировки в рамках ЕАЭС. Было несколько попыток создания рабочих групп, но по факту этого сделано не было. Как работать на едином рынке без создания наднациональных правил маркировки, неясно. Кроме того никто не может гарантировать появления новых требований.

По словам зам. начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константина Беланова, по готовности нормативной базы рынок находится на финишной прямой. К 1 января 2020 года, по подсчетам Росздравнадзора, система маркировки охватит свыше 380 тыс. участников и будет отслеживаться более 6,5 млрд упаковок.

«Скоро будет совсем все понятно. Трудности есть, но преодолеть их можно. Сроки внедрения проекта будут выдержаны», – заявил представитель Росздравнадзора.

Конференция «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке», организованная компанией КСТ «Интерфорум» и информационно-аналитическим изданием «Фармацевтический вестник», проводится в Калининграде 7-8 июня.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»