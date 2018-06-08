Инвестор Карл Айкен приобрел долю в Allergan

Инвестор-активист (инвестор, желающий активно влиять на деятельность публичной компании) Карл Айкен приобрел небольшую долю в ирландской фармацевтической компании Allergan, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Размер доли и мотивация инвестора не известны.

В мае 2016 г. г-н Айкен купил значительную долю в Allergan и поддерживал исполнительного директора компании Брента Сондерса. Однако в I квартале 2017 г. он продал свой актив.

Информация о приобретении Карла Айкена последовала сразу после того, как два акционера Allergan – Appaloosa Management и Senator Investment Group потребовали от совеат директоров изменить структуру руководства, в т.ч. разделить должности исполнительного директора и председателя совета директоров.

Ранее Allergan объявила о намерении продать подразделения по производству препаратов для женского здоровья и для лечения инфекционных заболеваний.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»