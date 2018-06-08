Директора ГУП РК «Крым-Фармация» задержали при получении взятки

В Симферополе возбуждено уголовное дело против директора ГУП РК «Крым-Фармация». Ее подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

6 июня 2018 года женщина была задержана при вручении ей 400 тыс. рублей в благодарность за покровительство и ускорение погашения дебиторской задолженности перед двумя фармкомпаниями за отгруженный аптечной сети товар.

Незадолго до этого крымские СМИ писали о том, что местные предприниматели жаловались главе региона Сергею Аксенову на притеснения со стороны директора ГУП РК «Крым-Фармация», после чего Комитету по противодействию коррупции поручили проверить эту информацию.

До работы в ГУП РК «Крым-Фармация» задержанная руководила аналогичным аптечным госпредприятием «Фармация» в Твери. Согласно данным, размещенным на сайте регионального Минздрава, в 2017 году ее среднемесячная начисленная заработная плата превысила 82,2 тыс. руб.

Напомним, что в 2016 году в криминальной хронике уже фигурировало крымское аптечное предприятие. Тогда уголовное дело было заведено на одного из его сотрудников, который вместе с напарником гарантировал прекращение преследования экс-коллеги, подозреваемого в растрате. Уладить дело они брались за 10 млн. руб. Их действия были квалифицированы как мошенничество, о передаче дела в суд правоохранительные органы Крыма впоследствии не сообщали.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»