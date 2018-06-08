Roche и Microbiotica будут совместно разрабатывать препараты для лечения ВБК

Компания Genentech, подразделение Roche, заключила с британской компанией Microbiotica соглашение с целью разработки препаратов для лечения воспалительной болезни кишечника (ВБК) на основе исследований микробиома, сообщает FirstWord Pharma.

В рамках партнерства будет использоваться разработанная компанией Microbiotica платформа для метагеномных исследований микробиома человека. С ее помощью будут анализировать пробы пациентов, отобранные в ходе клинических исследований экспериментальных препаратов Genentech для лечения ВБК. Таким образом, планируется определять отличительные признаки биомаркеров микробиома, связанные с ответом на терапию, а также новые мишени исследуемых препаратов и терапевтические средства на основе живых бактерий.

По условиям сделки, Genentech заплатит компании Microbiotica нераскрываемую сумму в качестве аванса; последняя также получает право на поэтапные платежи в размере до 534 млн долл., связанные с исследованиями, разработкой и коммерциализацией препаратов. Кроме того, Microbiotica будет иметь право на получение роялти с продаж определенных продуктов, в то время как Genentech сможет лицензировать активы, созданные в результате исследовательского партнерства.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»