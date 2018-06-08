Взаимодействие фармкомпаний с медработниками должно быть регламентировано

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев принял участие в работе XII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». В ходе своего выступления на сессии, посвященной обращению препаратов программы «7 нозологий», он рассказал об особенностях конкуренции на рынке фармацевтических препаратов.

«Одно из благоприобретений конкуренции – снижение цен. Однако, как показала практика, на лекарственном рынке эта аксиома не всегда подтверждается. Спрос на лекарства не эластичен и во многом зависит не от потребителя, а от не всегда подтвержденных мнений представителей системы здравоохранения и пациентских сообществ. Это может приводить к тому, что несмотря на то, что на розничном рынке представлено несколько одинаковых препаратов разных производителей с завышенными ценами — цены на них не снижаются. В своих расследованиях мы неоднократно сталкивались с этим», — сообщил Тимофей Нижегородцев.

Сегодня, по словам начальника отраслевого управления ФАС России, добросовестная конкуренция устраивает не всех. Фармкомпании пытаются манипулировать регистрационными данными, мнением медицинского и пациентского сообществ. Взаимодействие фармкомпаний с сообществами пациентов и медицинских работников должно быть максимально прозрачно и регламентировано.

«Представители системы здравоохранения, пациентских организаций, выступая с различными заявлениями, должны сообщать о конфликте интересов, если речь идет об оценке лекарственного препарата, который является конкурентом для препарата той фармкомпании, которая финансирует деятельность этих спикеров. Кроме того, в своих выступлениях все участники дискуссий должны ссылаться на адекватные источники информации. Конкуренция на рынке лекарственных препаратов должна быть прозрачной и добросовестной. Манипулирование фармкомпаниями мнениями медработников и пациентов всегда преследует цель в виде завышения цен на лекарства и это является серьезной проблемой, на решение которой мы, в том числе должны сфокусироваться», — подчеркнул Тимофей Нижегородцев.

gmpnews