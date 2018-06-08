Пациенты и производители лекарственных препаратов обсудили программу «7 нозологий»

На Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» состоялось совещание по вопросу обращения препаратов программы «7 ВЗН» под руководством Первого заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергея Цыба. Совещание стало местом встречи представителей пациентского сообщества, органов государственной власти, компаний-производителей лекарственных препаратов, медицинских центров, исследовательских организаций.

«В зале присутствуют люди, чья жизнь зависит от данной программы. Высокое значение для определения направлений нашего взаимодействия имеет проведение таких встреч, на которых присутствуют крайне важные для нас ведомства — Минпромторг, Минздрав, Росздравнадзор. Мнение пациента важно и для регулятора, и для производителя, мы полностью вовлечены в обсуждение тех болевых точек, которые присутствуют» – отметил в своем вступительном слове Сопредседатель союза пациентов, Президент всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев.

«В области здравоохранения у нас появились высокотехнологичные продукты, и в этом плане совершенствование не знает границ, потому что мы должны обеспечивать не только доступность продуктов для наших граждан, но и комфорт их применения, максимально формировать совершенно другое отношение к производственным корпусам, к тому, в каком виде и как продукты должны доходить до конкретного пациента. Для нас имеет принципиальное значение мнение специалистов и медицинских работников с точки зрения развития в будущем новых продуктов для лечения социально-значимых заболеваний», сообщил Сергей Цыб.

По словам Директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации Елены Максимкиной, благодаря совместным межведомственным усилиям, активной позиции пациентских организаций, всего фармацевтического сообщества, тому прицелу, который был взять на перечень ЖНВЛП и особенно на программу «7 Нозологий», удалось добиться таких впечатляющих результатов – на данный момент в России есть только одна нозология, где нет отечественного производства – болезнь Гоше, по остальным заболеванием у нас есть или полное или очень высокое покрытие отечественными продуктами, а также благодаря появлению отечественных препаратов, удалось за 5 лет добиться экономии бюджетных средств на 6,5 млрд руб.

«Доля замещения отечественными препаратами почти полноценная. При этом компании постепенно смотрят шире, какую дополнительную комплементарную потребность здравоохранения закрыть, даже если коммерчески им это не совсем выгодно. Совместно с Минздравом России мы прорабатывали на начальном этапе вопрос необходимости предоставить инструмент, который позволит организациям, помимо вывода на рынок коммерчески выгодных продуктов, также брать «прицепом» то, что может быть не вписывается в параметры маржинальности по мнению самой компании», – сказал директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

Производство лекарственных препаратов для орфанных заболеваний, по словам генерального директора АО «Генериум» Дмитрия Кудлая, также считается целесообразным для компаний. Однако к концу этого года «орфанная тематика будет закрыта не только в вопросе гипофизита, но и болезни Гоше, муковисцидоза, гемофилии». Своими достижениями поделились и представители других производителей, в портфелях которых сейчас находятся десятки проектов по введению на рынок новых аналогов препаратов, входящих в перечень семи нозологий. К примеру, через месяц будет зарегистрирован отечественный циклоспорин компании ЗАО «Фармасинтез» – сейчас в России есть только импортный препарат, с поставкой которого часто возникают проблемы. Ближайшая разработка ЗАО «Биокад» – эритропоэтин – должен выйти во втором полугодии этого года.

Основным барьером для российских производителей остаётся недоверие со стороны как пациентского, так и врачебного сообщества. По мнению Жулева, отечественные производители должны в первую очередь обращаться к врачам, а пациентское сообщество должно быть проинформировано о полноте и результатах клинических исследований, результатах применения. Это позволит пациентским организациям формировать свои потребности и пожелания к новым препаратам ещё до их выхода на рынок, благодаря чему будут заранее выявлены возможные недостатки и изменена комплектация.

«То, что дженерик хуже, чем оригинал – это иллюзия. Мы провели исследование: некоторые дженерики превышают по эффективности оригинальные препараты – и все из них были российского производства. Что касается персональной ответственности опинион-лидеров – если руководитель института подписался, что дженерик хорошего качества, то он обязан использовать его в своём институте», – прокомментировал ведущий трансплантолог Российского научного центра хирургии им. Академика Б. В. Петровского Михаил Каабак.

Участники совещания коснулись не менее важной тематики – расширение списка высокозатратных нозологий, а также исключение из реестра тех из них, у которых в результате реализации программы снизилась себестоимость – конечно, без угрозы повышения цен и утраты доступности лекарств для пациентов.

«Препараты, цена на которые уже вышла из категории высокозатратной, необходимо вынести из списка, тщательно обдумав, как при этом не потерять доступность препаратов для пациентов, как сохранить систему закупок и передачи лекарств в субъекты», – сказал генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов. Он отметил, что программа «7 ВЗН» сейчас находится на стадии, когда необходимо вносить изменения в её реализацию, сохранив эффективность.

«Для других онкологических нозологий программа «7 ВЗН» должна выступать в качестве примера. Развитие регистра для семи нозологий – это наличие персонализированной информации, которая позволила бы оценивать эффективность лечения и реальную потребность в препаратах второй-третьей линии. Такая система позволит лучше отслеживать ситуацию в конкретном регионе и сопоставить с жалобами пациентов», – отметил советник генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Дмитрий Борисов.

Изменение программы станет значимым моментом как для пациентов, для которых ряд препаратов, не входящих сейчас в перечень, станут более доступными, так и для производителей, для которых появятся новые ниши и потребности рынка в новых препаратах.

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