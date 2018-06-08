Акции Novo Nordisk упали на 4% на фоне сообщений о сокращении рабочих мест

Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk снизились на 4% на фоне сообщения в газете Borsen о возможном сокращении до 3 тыс. рабочих мест и отзыве долгосрочного прогноза развития, сообщает FirstWord Pharma.

Как говорится в газетной публикации, компания объявит о своих планах одновременно с отчетом за II квартал в августе с.г.

Месяцем ранее в Novo Nordisk предупредили о том, что в 2019 г. продажи снизятся на1–2% из-за нового законодательства в США. Однако тогда компания прогнозировала долгосрочный органический рост на 5%.

В 2016 г. Novo Nordisk уже сокращала долгосрочный прогноз развития дважды. Изначально он составлял 15%. В феврале он был понижен до 10%, а в октябре – до 6% из-за сложной ситуации на американском рынке. Второе снижение прогноза последовало вскоре после заявления Novo Nordisk о планах сократить около 1 тыс. рабочих мест, половина из которых в Дании.

Представитель Novo Nordisk отметил, что компания регулярно корректирует свой бизнес на фоне рыночных изменений.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»