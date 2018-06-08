Суд учел исключительные обстоятельства и вдвое снизил фармкомпании миллионный штраф

Арбитражный суд Алтайского края подтвердил законность и обоснованность административной меры воздействия, наложенной на алтайскую фармкомпанию ООО «Елена-Фарм».

Ранее Алтайским краевым управлением ФАС России на общество был наложен оборотный штраф в размере 1,1 млн руб. за сговор на торгах по закупке лекарственных средств.

Административное производство было возбуждено по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. Нарушение выразилось в заключении ООО «Елена-Фарм» с четырьмя фармкомпаниями антиконкурентного соглашения в устной форме для обеспечения победы одного из участников сговора в закупках на поставку лекарственных средств для онкологических клиник в Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Свердловской областях и Ханты-Мансийском АО на общую сумму контрактов свыше 33 млн руб.

Нарушители действовали по одному сценарию. В ходе аукционов ООО «Евроинвест», ООО «Лорем», ООО «Гелиос» намеренно подавали заявки на участие в закупке, несоответствующие требованиям конкурсной документации и законодательству о закупках. А также намеренно снижали начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) своим предложением на значительные 85–91%. Резкое снижение цены контракта становилось экономически нереальным для других, добросовестных участников закупки.

Зная, что их заявки будут отклонены ввиду несоответствия, ООО «Евроинвест», ООО «Лорем» и ООО «Гелиос» позволяли ООО «Елена-Фарм» и ООО «Капитал» стать победителем в аукционах по закупкам с минимальным снижением НМЦК.

Комиссия УФАС признала данные компании нарушившими статью 11 Федерального закона «О защите конкуренции» путем заключения устного соглашения и участия в нем. Целью соглашения было не допустить дальнейшего снижения добросовестными участниками цены контракта и обеспечить победу в аукционах ООО «Елена-Фарм» и ООО «Капитал», сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Все участники сговора были привлечены к административной ответственности. В соответствии с санкциями статьи 14.32 КоАП РФ на все компании наложены оборотные штрафы сопоставимые с выручкой. Так, алтайские компании ООО «Евроинвест», ООО «Лорем», ООО «Гелиос» оштрафованы на 100 тыс. руб., новосибирская фирма ООО «Капитал» – на 300 тыс. руб., а ООО «Елена-Фарм» – на 1,1 млн руб. Кроме того, к административной ответственности в размере 20 тыс. руб. были привлечены 8 директоров компаний, в том числе и вновь пришедшие на должность, так как выявленное правонарушение длилось три года.

С размером штрафа не согласилось только ООО «Елена-Фарм» и обжаловало его в суде. Однако суд подтвердил правоту антимонопольного управления в размере штрафа и обоснованность его расчета. Но с учетом выявления исключительных обстоятельств в виде снижения прибыли предприятия за 2017 г. административный штраф компании был снижен судом до 560 тыс. руб.

«Фармацевтический вестник»