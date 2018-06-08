Инициатива Великобритании направлена на ускоренное производство термостойких вакцин

Центр инноваций в сфере производственных процессов (Centre for Process Innovation, CPI) подтвердил свою роль в выдвинутой Великобританией инициативе ускорения производства вакцин и исключения потребности в холодовых цепях при транспортировке, сообщает In-Pharma Technologist.

В прошлом году исследователи из Королевского колледжа Лондона получили грант в размере 10 млн фунтов стерлингов (13 млн долл.) от Министерства здравоохранения Великобритании на финансирование работ в этой области. Они привлекли к работе внешние организации.

Некоммерческий центр CPI объединяет усилия с Институтом вакцин для глобального здоровья GSK, несколькими университетами и международными сетями по производству вакцин в целях поддержки исследователей из Королевского колледжа.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»