Регуляторы США и ЕС приняли регистрационную заявку на talazoparib при раке молочной железы

В компании Pfizer заявили о том, что FDA присвоило статус приоритетного рассмотрения регистрационной заявке на применение ингибитора PARP talazoparib у пациенток с метастатическим раком молочной железы и наследственной мутацией гена BRCA, сообщает FirstWord Pharma.

По информации компании, EMA также приняло заявку на talazoparib у данной популяции пациентов.

Pfizer получила права на talazoparib в результате сделки поглощения компании Medivation за 14 млрд. долл.

Заявки в США и Европе были поданы на основании данных клинического исследования III фазы EMBRACA, продемонстрировавших существенное превосходство talazoparib по показателю выживаемости без прогрессирования (PFS) по сравнению с плацебо. Медианное значение PFS составило 8,6 мес. в группе лечения препаратом talazoparib и 5,6 мес. в группе пациенток, получавших химиотерапию. В целом, риск прогрессирования заболевания снизился на 46%.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»