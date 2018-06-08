Эксперты предсказали рост продаж рецептурных ЛС до 1,2 трлн долларов в год

Глобальный рынок рецептурных лекарств к 2024 году достигнет 1,2 трлн долларов, подсчитали аналитики EvaluatePharma. Согласно их данным, неудовлетворенная потребность в эффективных и безопасных медикаментах обеспечит ежегодный рост этого рынка на 6%, пишет The Pharma Letter. Расходы на исследования в этот же период достигнут 16,9 % от продаж рецептурных лекарств.

Вместе с тем развитие рынка будет сдерживаться ценовым давлением и конкуренцией со стороны дженериков и биоаналогов. Из-за патентного обвала в 2018-2024 гг. производители могут не получить около 251 млрд долларов.

Согласно прогнозам, препараты для лечения онкопатологий станут драйверами в этой области благодаря выходу инновационных дорогостоящих средств. Рост продаж противоопухолевых препаратов ожидается в районе 12%. Лидером в данной сфере станет Novartis с ожидаемыми продажами, равными более 53 млрд долларов.

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