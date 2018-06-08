Тимофей Нижегородцев: добросовестная конкуренция на фармрынке устраивает не всех

Взаимодействие фармкомпаний с сообществами пациентов и медицинских работников должно быть максимально прозрачно и регламентировано, считает начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

По его словам, добросовестная конкуренция устраивает не всех. Фармкомпании пытаются манипулировать регистрационными данными, мнением медицинского и пациентского сообществ.

«Представители системы здравоохранения, пациентских организаций, выступая с различными заявлениями, должны сообщать о конфликте интересов, если речь идет об оценке лекарственного препарата, который является конкурентом для препарата той фармкомпании, которая финансирует деятельность этих спикеров. Кроме того, в своих выступлениях все участники дискуссий должны ссылаться на адекватные источники информации. Конкуренция на рынке лекарственных препаратов должна быть прозрачной и добросовестной. Манипулирование фармкомпаниями мнениями медработников и пациентов всегда преследует цель в виде завышения цен на лекарства, и это является серьезной проблемой, на решение которой мы в том числе должны сфокусироваться», – заявил Тимофей Нижегородцев в ходе выступления на XII Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»