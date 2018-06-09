СПЧ подготовил рекомендации по актуальным вопросам лекарственного обеспечения

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил рекомендации по итогам 58-го специального заседания по теме «Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения».

В частности, Правительству РФ рекомендовано:

— принять дополнительные меры по увеличению уровня и норматива бюджетного и внебюджетного финансирования лекарственного обеспечения льготников либо определить другие эффективные способы обеспечения реализации права граждан на полноценное лекарственное обеспечение;

— установить норматив обеспечения медизделиями и лекарствами детей и взрослых, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом и другими аутоиммунными заболеваниями;

— законодательно предусмотреть механизм возмещения денежных средств льготникам, приобретающим за свой счет лекарства, назначенные им по рецепту врача, помимо социальных налоговых вычетов, т.к. этот порядок неудобен для неработающих пенсионеров, составляющих основную категорию льготников;

— проработать вопрос нормативно-правового регулирования оспаривания замены дженериками препаратов, показавших свою длительную эффективность;

— дополнить существующие процедуры испытания дженериков мерами по предотвращению коррупционных рисков;

— привести постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» в соответствие с возросшими требованиями к качеству лекарственного обеспечения населения, в особенности льготных категорий граждан;

— рассмотреть возможность совершенствования системы ОМС на этапе диспансеризации и ранней диагностики с тем, чтобы при постановке (верификации) онкологических и других злокачественных заболеваний финансирование лечения осуществлялось из федерального бюджета;

— рассмотреть возможность совершенствования системы ОМС в части включения льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи.

Минздраву России совместно с Минпромторгом России и ФАС России рекомендовано проработать предложения по совершенствованию практики проведения переговоров с фармпроизводителями для выработки взаимовыгодных условий закупки лекарств, в том числе в части заключения долгосрочных контрактов по фиксированным сниженным ценам.

«Фармацевтический вестник»