Документы · Другие документы 81 «Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения»

Принят: Июнь 09, 2018

Рекомендации по итогам 58-го специального заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по теме «Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения»