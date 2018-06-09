Валентина Матвиенко пообещала фарпроизводителям поддержку

В рамках рабочего визита в Петербург председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 8 июня посетила завод компании «Биокад» на площадке «Нойдорф» в особой экономической зоне «Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что рабочее совещание прошло в блиц-формате, участники делового разговора сумели затронуть ключевые темы и обозначить позиции по наиболее актуальным вопросам развития отрасли. Так, Валентина Матвиенко напомнила, что программа «Фарма-2020» близится к заданной точке и это значит, что сейчас самое время подвести итоги и наметить перспективы развития на ближайшие годы.

«Что вам необходимо, какие меры поддержки, и какие важные шаги необходимы от федеральных властей? Что нужно от городских властей? Давайте обозначать проблемы и думать, что с этим делать», – призвала Валентина Матвиенко.

Фармпроизводители не замедлили с ответом – ключевой вопрос, который остается актуальным – объективные условия на госторгах для отечественных компаний, производящих лекарственные препараты по полному циклу.

«Мы видим это везде. Когда выходим на экспорт в другие страны, видим, что везде в мире ситауция схожая – если в стране есть предприятие, работающее по полному циклу, то наиболее комфортные условия будут созданы прежде всего для таких производств», – прокомментировал свою позицию президент компании «Биокад» Дмитрий Морозов.

Спикер Совета Федерации с такой трактовкой согласилась и пообещала поддержку, подчеркнув при этом, что и у фармпроизводителей есть обязанности перед государством – чтобы качество отечественных препаратов было не хуже мировых стандартов и при этом сохранялась бы конкурентная цена.

Светлана Петрова

«Фармацевтический вестник»