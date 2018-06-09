Отсутствие стратегии на рынке телемедицины может уничтожить 80% компаний Валентина Матвиенко пообещала фарпроизводителям поддержку » ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа Разработка российской компании позволила создать первую отечественную четырехвалентную вакцину. Она формирует иммунитет к двум штаммам вируса гриппа А (H1N1 и H3N2) и двум штаммам гриппа В (Виктория и Ямагата). Ключевым преимуществом вакцины является высокая эффективность при низкой реактогенности, благодаря использованию адъюванта. Подробнее – в сюжете «Фармвестник-ТВ».

«Фармацевтический вестник»