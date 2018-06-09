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ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа

Разработка российской компании позволила создать первую отечественную четырехвалентную вакцину. Она формирует иммунитет к двум штаммам вируса гриппа А (H1N1 и H3N2) и двум штаммам гриппа В (Виктория и Ямагата). Ключевым преимуществом вакцины является высокая эффективность при низкой реактогенности, благодаря использованию адъюванта. Подробнее – в сюжете «Фармвестник-ТВ».

«Фармацевтический вестник»

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Июнь 9, 2018 | Просмотров: 78