Руководитель вакцинного бизнеса GlaxoSmithKline покинет компанию в конце года

Руководитель подразделения по разработке вакцин британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Люк Дебрюн (Luc Debruyne) покинет компанию к концу года, сообщает FirstWord Pharma со ссылкой на заявление компании. С 1 сентября его должность займет Роджер Коннор, ныне возглавляющий подразделение по глобальному производству и поставкам.

Роджер Коннор вошел в состав правления GlaxoSmithKline в 2012 г. Он возглавил стратегическую трансформацию глобальной сбытовой сети.

Люк Дебрюн курировал интеграцию вакцинного бизнеса Novartis в структуру GSK.

Уход Люка Дебрюна продолжает кадровые изменения, инициированные исполнительным директором GlaxoSmithKline Эммой Уолмсли, возглавившей компанию в 2017 г. По данным одного из отчетов, заменено около 40% топ-менеджеров компании. Так, Хэл Баррон получил назначение на пост президента R&D-подразделения, а Кареннан Террелл заняла должность директора по цифровым технологиям GSK. Позднее стало известно, что компанию покинет финансовый директор Саймон Дингеманс.

Совсем недавно Реджис Симард, ранее занимавший должность старшего вице-президента по глобальному фармпроизводству, получил назначение на пост президента по глобальным поставкам фармпродукции GlaxoSmithKline.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»