Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается «переливами» во вторичную дистрибуцию

Пора заканчивать говорить о схемах «переливов», не называя имен. Такова позиция вице-президента по развитию бизнеса, маркетинга и продажам компании «Оболенское» Андрея Белашова (на фото).

Тему «переливов» товара во вторичную дистрибуцию эксперт поднял в ходе третьей конференции серии «PROекции будущего»: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке», которая прошла в Калининграде 7-8 июня. По его словам, компания сталкивалась с подобными схемами, но подозрения подтвердились лишь в одном случае.

«У меня вопрос ко всему рынку: если вы с высокой трибуны заявили о том, что у вас есть конкретные данные об этих ситуациях, почему вы не используете разные ресурсы и не рассказываете производителям? Я призываю: либо давайте прекратим разговоры на эту тему, либо давайте все вместе мобилизуем свои силы и «замочим» этих злодеев. Иначе это приводит лишь к дестабилизации ситуации на рынке», – призвал Андрей Белашов.

По его словам, за два года расследования подобных схем, претензий у «Оболенское» к своим агентам нет. В одном единственном случае, когда были выявлены недобросовестные действия, партнер признал свою ошибку.

«Была сделана встречная проверка. Человек не хотел терять стратегического партнерства, признал свою ошибку в том, что переливал в опт, и мы на эту сумму дисконтировали ретро-бонусы. На этом история закончилась. Этим можно управлять на уровне производителя. Два года назад, когда начались разговоры, мы сократили количество серий. Отгружаем: один поставщик – одна серия. Уже сейчас можно отследить, если возникает какая-то проблема, куда серия попала», –пояснил Андрей Белашов и предложил участникам рынка назвать имена тех, кто занимается «переливами», либо перестать обсуждать эту проблему публично.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»