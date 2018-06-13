Павел Лисовский: прозрачность рынка уменьшит доходность участников товаро-проводящей цепи

Непрозрачность товаро-проводящей цепи, отсутствие единого справочника товара, слабый уровень программного обеспечения и низкая управляемость бизнесом в целом – таковы основные проблемы аптечного рынка, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский (на фото).

По его мнению, внедрение онлайн-касс, введение маркировки способно значительно изменить ситуацию на рынке.

«Я убежден – введение маркировки, онлайн — касс и дальнейшие действия, которые увеличат прозрачность рынка, приведут к снижению доходности для большинства участников товаро- проводящей цепочки. Отдельные участники смогут увеличить свою доходность, но в целом товаро-проводящая цепочка потеряет часть своего дохода», – пояснил г-н Лисовский, выступая в ходе третьей конференции серии «PROекции будущего»: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке», которая прошла в Калининграде 7-8 июня.

Кроме того, эксперт уверенно заявил, что маркировка простимулирует появление единого товарного справочника. Также рынок может ожидать появление аналитических данных нового качества.

«Возможно, возникнет новый уровень аналитики и планирования. Сейчас большинство маркетинговых мероприятий на рынке планируется интуитивно. Новый уровень аналитики вскроет неэффективные сети, причем очень быстро», – отметил Павел Лисовский.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»