Депутат Госдумы обратился в прокуратуру по поводу отсутствия лекарств в Ульяновской ОКБ

Депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Алексей Куринный в выходные посетил Ульяновскую областную клиническую больницу – ведущее медицинское учреждение региона, чтобы проверить информацию, которая содержалась в многочисленных обращениях избирателей. Они жаловались на то, что вынуждены приобретать лекарства и медицинские изделия за свой счет, включая самые элементарные и дешевые.

– К сожалению, факты подтвердились, – сообщил Алексей Куринный в своем видеоблоге. – Мы с коллегами попытались разобраться и проанализировали ситуацию. Мы пришли к выводу, что в этом нет вины ни медицинского персонала, ни руководства больницы. Наоборот, они делают все возможное, чтобы в этих непростых условиях оказывать медицинскую помощь, за что им низкий поклон. Вся ответственность лежит на министре здравоохранения и губернаторе области, а источник проблем – совместные торги, которые проводятся названным ведомством. Собрав данные о потребностях ЛПУ, Минздрав, первое, затормозил процедуру закупки, а, второе, – опять разбивает все это на сотни мелких лотов, чтобы победила одна, заранее известная компания и поставила лекарства в больницы с завышением цены на 30-50%. Я вынужден обратиться в прокуратуру, Росздравнадзор, чтобы были приняты соответствующие меры, чтобы права граждан прекратили нарушать.

Напомним, что процедура совместных закупок, которая реализуется в регионе в нуждах учреждений здравоохранения, вызывала нарекания и УФАС. Срыв закупки медикаментов для Ульяновской ОКБ даже стал формальным основанием для увольнения бывшего главного врача Павла Дегтяря, при этом уже в мае его назначали руководить новым областным Министерством семейно-демографической политики в ранге заместителя председателя регионального правительства. Тем временем Минздрав отвергает все обвинения в неэффективности совместных закупок и утверждает, что ЛПУ вправе осуществлять торги и собственными силами.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»