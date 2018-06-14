Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о клинических рекомендациях

Государственная дума одобрила в первом чтении правительственные поправки в закон «Об основах охраны здоровья» по вопросам клинических рекомендаций.

Как писал «ФВ», 24 апреля соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента.

Законопроектом вводится само понятие «клинические рекомендации» — «документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского работника, с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты лечения».

Также после окончательного одобрения проекта в законодательстве появится термин «протокол лечения (протокол ведения пациента)» — это «документ, разрабатываемый медицинской организацией и содержащий требования к применению клинической рекомендации в этой медицинской организации, в том числе требования к последовательности действий медработника, схемы и применяемые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий».

Выступая 27 апреля на заседании Совета законодателей РФ, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал клинические рекомендации и протоколы лечения новой вехой в законодательном обеспечении контроля качества оказания медицинской помощи.

По его словам, скорейшее принятие документа определено приоритетной задачей в работе Комитета.

«Клинические рекомендации и протоколы лечения – это документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, – сказал Дмитрий Морозов. – Важно, что законопроектом установлены требования к применению клинических рекомендаций в конкретной медицинской организации, так называемые «протоколы лечения».

«Фармацевтический вестник»