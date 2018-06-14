Лекарства на 23 млрд. будут дополнительно закуплены для казахстанцев Германа Клименко сняли с должности советника президента по интернету » Индийская компания намерена построить в Курске фармпредприятие 9 июня в рамках деловой программы Коренской ярмарки, которая проводилась в Курске, было подписано 15 новых договоров и соглашений. Одним из подписанных документов стал протокол о намерениях сотрудничества между Администрацией города Курска и индийской фармацевтической компанией «ZEE Laboratories Ltd.». Представители индийской делегации предложили построить в Курске фармацевтическое предприятие широкого профиля о чём и подписали с мэром Курска Николаем Овчаровым соответствующее соглашение. Пока документ исключительно рамочный, однако обе стороны намерены продолжить разговор на эту тему. gmpnews