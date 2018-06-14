Суд по интеллектуальным правам «отпустил» производителя контрафакта

Известный своим рвением в защите правообладателей, российский суд по интеллектуальным правам (СИП) вдруг вынес решение в пользу производителя контрафакта — «Йодные технологии и маркетинг» (ЙТМК).

В 2013-2016 гг. ООО «Курортмедсервис», входящее в «Мерцана-сервис», обвинило «ЙТМК» в хищении товарных знаков «Морфей» и «Баю-Бай»; суды и ФАС признали этот факт. Но СИП посчитал дело неоднозначным и вернул его для нового рассмотрения. Сложилась ситуация, когда СИП не наказывает за торговлю контрафактом, хотя, к примеру, в случаях параллельного импорта выносит решения в пользу правообладателей. В общей сложности сформировано около 20 исков на общую сумму 270 млн руб. в пользу владельца товарных знаков и бенефициара «Курортмедсервиса» Александра Душина, но по суду он получил только 4 млн руб.

На прошлой неделе судебный представитель истца Анатолий Семенов выразил недоверие судебному составу и руководству СИП в связи с имеющимися у истца сведениями о возможном оказании давления на суд, потребовав его отвода. Причиной послужила замена судейского состава перед очередным заседанием. «Кто мог заменить судей? – задается вопросом Александр Душин. – Вероятно, председатель суда».

Другой причиной для отвода судейского состава стало предположение о воздействии на судью Верховного суда В.В. Попова, который должен был рассматривать дело на предмет предвзятого отношения со стороны председателя СИП. «Г-н Попов был приглашен на открытый научно-консультативный совет председателем СИП Людмилой Новоселовой, — говорит Анатолий Семенов. – На совете поднимался вопрос по делу №А40-219387/2016, по которому СИП отменил решение, а истец так и не получил компенсацию в 25 млн руб. Это дело предстояло изучить судье Попову по жалобе «Курортмедсервиса».

Г-н Семенов прокомментировал для «ФВ» поднятый на совете вопрос: «Может ли производитель 9 раз подряд уйти от ответственности при помощи нехитрой схемы – прикрывшись «заказчиком», который во время производства контрафакта числился в реестре Роспатента как правообладатель на основании ничтожной сделки? Возникает вопрос – могло ли участие судьи Верховного суда в совете СИП повлиять на его оценку?» 28 мая судья Попов отказал в передаче жалобы на пересмотр в Коллегию Верховного суда.

31 мая СИП в составе судей Н.Н. Погадаева, Т.В. Васильевой и С.М. Уколова отменил решение в пользу «Курортмедсервиса» по иску к «ЙТМК» в деле № А40-49900/2017. «По иронии судьбы, комната, в которой принимается решение, имеет настолько плохую звукоизоляцию, что некоторые из присутствовавших на заседании хорошо слышали разговор между судьями, – отмечает Александр Душин. – Я слышал следующее. Прозвучал громкий голос, похожий на голос судьи Васильевой: “Она же сказала, что вам делать!” Затем последовал тихий неразборчивый голос, похожий на голос судьи Погодаева, и вновь первый голос: “Она вам этого не простит”. Кто же такая “она”? Как отметил один юрист, это может быть только руководство или совесть».

Заявление о недоверии председателю СИП г-же Новоселовой было представлено 6 июня перед началом нового судебного заседания. Отвод вполне ожидаемо был ею же и отклонен. В итоге дело было отправлено в первую судебную инстанцию на новое рассмотрение.

Компания «ЙТМК» на момент публикации на запрос «ФВ» не ответила.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»