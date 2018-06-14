FDA одобрило препарат Keytruda при распространенном раке шейки матки

В компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) проинформировали о том, что FDA одобрило применение препарата Keytruda (pembrolizumab) для лечения рецидивирующего или метастатического рака шейки матки (РШМ) у пациенток с экспрессией PD-L1 в опухолях и прогрессированием заболевания в ходе или после химиотерапии, сообщает FirstWord Pharma.

Медицинский директор Merck Research Laboratories Рой Бэйнс отметил, что Keytruda стал первым анти-PD-L1 препаратом, одобренным для лечения распространенного РШМ. Эксперт также добавил, что это – первое показание к применению Keytruda при онкогинекологических заболеваниях.

По информации компании, одобрение по ускоренной процедуре основано на данных о частоте и продолжительности ответа на лечение препаратом Keytruda, полученных по итогам несравнительного когортного клинического исследования KEYNOTE-158. По результатам исследования, у 77 пациенток с экспрессией PD-L1 частота объективного ответа составила 14,3%; показатель частоты полного ответа – 2,6%, частичного ответа – 11,7%. В компании отметили, что у 11 пациенток, у которых удалось достичь положительных результатов лечения, еще не было получено медианное значение ответа, в то время как у 91% пациенток продолжительность ответа составила шесть и более месяцев.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»