За поставку пустых коробок вместо лекарств предприниматель получил условный срок

Вступил в силу приговор Нальчикского городского суда в отношении предпринимателя, которого признали виновным в мошенничестве.

Как сообщили в Нальчикском городском суде, мужчина зарегистрировал компанию по поставкам лекарственных средств и медицинского оборудования и принял участие в аукционе на поставку в Республиканскую детскую клиническую больницу медикаментов на сумму свыше 11 млн руб. После подписания госконтракта фирма поставила в ЛПУ лекарства на 2,6 млн руб. и получила деньги. Далее предстояло отгрузить еще одну партию препаратов на сумму 8,6 млн руб., но больница явно была бы не в состоянии их принять, потому что ее склад был загружен под завязку.

Загрузив машину пустыми коробками, предприниматель повез их в больницу. Там коробки никто не открывал, просто подписали документы о приемке товара. Но, признав, что хранить им лекарства негде, попросили воспользоваться складом фармкомпании. При этом свои деньги «за воздух» предприниматель получил сполна.

Когда его фирмой заинтересовалось Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР и провело проверку, бизнесмен все же поставил ЛПУ медикаментов на 6,4 млн руб., однако остальной суммой (2,1 млн руб.) распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил учредителя фармкомпании к 3 годам лишения свободы условно.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»