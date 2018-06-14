ООО «Тева» отзывает из обращения ряд серий анальгетика «Катадолон»

ООО «Тева» решило отозвать из обращения ряд серий лекарственного препарата «Катадолон» производства «Тева Оперейшнс Поланд Сп. з.о.о.», Польша. Данное решение принято компанией на основании выводов Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) Европейского медицинского агентства (ЕМА) о том, что при применении лекарственных средств, содержащих флупиртин, существует риск развития повреждений печени.

Росздравнадзор 13 июня направил письмо субъектам обращения лекарственных средств, в котором перечислены серии препарата, которые необходимо изъять. Федеральная служба предлагает ООО «Тева» предоставить сведения об изъятии из обращения перечисленных в приложении серий ЛП. Кроме того, Росздравнадзор предлагает субъектам обращения лекарственных средств предоставить в его территориальные органы сведения, подтверждающие возврат перечисленных в приложении к письму серий лекарственных препаратов декларанту.

«Фармацевтический вестник»