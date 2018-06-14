J&J продаст производителя глюкометров LifeScan за $2,1 млрд

Американская фармкомпания Johnson&Johnson (J&J) объявила о намерении продать производителя глюкометров и тест-полосок LifeScan инвестиционному фонду Platinum Equity за $2,1 млрд. Сделку планируется закрыть до конца 2018 года.

LifeScan – лидер на рынке мониторинговых систем для измерения уровня глюкозы в крови, работающий под брендом OneTouch.

J&J продолжит работать в сфере лечения сахарного диабета через предложение инновационных продуктов и сервисов в области бариатрической хирургии, а также продажи препаратов для снижения сахара крови Инвокана (канаглифлозин) и Инвокамета (канаглифлозин+метформин), говорится в сообщении компании.

В 2015 году J&J договорилась с «Фармстандартом» о локализации производства тест-полосок и глюкометров OneTouch, в конце 2015 года их начали производить на мощностях «Фармстандарта» в Уфе.

Platinum Equity – американская инвестиционная компания, основанная в 1995 году Томом Горсом, чье состояние в 2017 году Forbes оценил в $3,7 млрд.

Источник: Platinum Equity

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