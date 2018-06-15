В Усолье-Сибирском начинается строительство крупного фармацевтического завода

Сегодня в Усолье-Сибирском на месте строительства завода по производству активных фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств «Фармасинтез-Хеми» прошла торжественная церемония забивания первого колышка. Участие в мероприятии приняли Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния, руководящий состав АО «Фармасинтез», администрация города Усолье-Сибирское.

Завод по производству активных фармацевтических субстанций готовых лекарственных средств — крупнейший инвестиционный проект АО «Фармасинтез». Реализацию проекта будет осуществлять ООО «Фармасинтез-Хеми», зарегистрированное в сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском.

— От успешной реализации этого проекта, в первую очередь, зависит социально-экономическая обстановка в городе Усолье-Сибирское, повышение уровня жизни населения и развитие предпринимательской среды. Безусловно, это проект российского масштаба — и по инвестициям, и по налоговой отдаче, и по созданию новых рабочих мест, — отметил Сергей Левченко.

В последнее время «Фармасинтез» является организатором целого ряда крупных событий в социально-экономической сфере Приангарья. Так, в прошлом году компания на базе Иркутского завода открыла цех малотоннажного производства по выпуску лекарственных препаратов.

На территории города Усолье-Сибирское планируется строительство нескольких заводов (по производству активных фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств, регенерации растворителей), которые объединятся в фармацевтический промышленный технопарк, где будут располагаться административно-офисное здание, научный центр (R&D) с несколькими лабораториями, оснащенными самым современным оборудованием для реализации новых проектов по разработке и внедрению в производство оригинальных лекарственных средств, цеха опытного производства (Pilot Plants) для отработки технологий производства новых продуктов. Также планируется создание коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры для резидентов технопарка и мест отдыха для сотрудников. Предварительный объем инвестиций — 10 млрд рублей, количество новых рабочих мест — 2 тысячи.

— Сегодня исторический день. Здесь мы будем создавать крупнейшую инфраструктуру для производства фармацевтических препаратов в мире. Я очень надеюсь, что к 2021 году мы запустим производство, а к 2025 году по объему производства мы должны превосходить лучшие времена Советского Союза, когда в Усолье-Сибирском производили антибиотики фактически для пятой части земли. Мы понимаем, что в одиночку «Фармасинтез», как и любая другая компания, не сделает такой проект. Безусловно, нам нужна поддержка как со стороны федеральной власти, так и со стороны области, — сказал Викрам Пуния.

Для реализации проекта в 2017 году проводился подбор площадки под строительство завода, заключен договор аренды на земельный участок, рассматривались вопросы инфраструктурного обеспечения. В настоящее время проводятся предпроектные работы.

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