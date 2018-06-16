Глава Башкортостана: виновных в перебоях с поставками лекарств ждет увольнение

Глава Башкирии Рустэм Хамитов (на фото) распорядился наказать виновных в перебоях с обеспечением льготников лекарственными средствами. Об это он заявил во время своего выступления на торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника, извинившись перед медиками, что вынужден в праздник напоминать, что добросовестная работа превыше всего.

Руководитель региона напомнил, что из-за несогласованной работы подразделений региональных Минздрава и Минэкономразвития с начала года многие льготники, в том числе с орфанными заболеваниями, не получили своевременно жизненно необходимые лекарства.

«Я дал поручение, во-первых, выделить дополнительные ресурсы – 480 млн рублей. Все больные получат лекарства по отложенным рецептам. Кроме того, я дал указание: те, кто допустили такую ситуацию, должны быть наказаны. Часть из них уже уволена, а часть ждет своего увольнения. Так работать нельзя: равнодушие, холодно-надменное отношение к своей работе. Эти люди не должны работать. И работать они не будут. В том числе директор структуры при Минздраве, ответственный за такого рода прокол. Добросовестная работа превыше всего», – сказал Рустэм Хамитов.

При этом он выразил надежду на то, что со следующего года ситуация с финансированием лекарственного обеспечения должна улучшиться. В Правительстве России рассматривается вопрос софинансирования из федерального бюджета закупок регионами дорогостоящих препаратов.

Фото: glavarb.ru

«Фармацевтический вестник»