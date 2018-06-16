Алексей Репик заплатит 1,5 млрд рублей налогов в Ярославской области

Основной владелец «Р-Фарма» миллиардер Алексей Репик зарегистрировался в Ярославской области, что принесет бюджету региона около 1,5 млрд рублей налогов в год. Ранее Репик был прописан в Москве.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал губернатор области Дмитрий Миронов.

Прогнозный объем доходов в бюджет Ярославской области на 2018 год – 61,2 млрд рублей. Прописка Алексея Репика, таким образом, увеличит доходную часть бюджета региона на 2,5%.

Дополнительные доходы уже распределены. По словам Миронова, почти 400 млн рублей пойдет на ремонт дорог в Ярославле. «Для города это серьезная сумма – больше, чем годовой бюджет на ямочный ремонт по всей области», – отмечает Миронов. Еще 1 млрд рублей потратят на «решение неотложных проблем в здравоохранении» – в первую очередь, на закупку лекарств для онкобольных.

В Ярославской области у «Р-Фарма» построен фармкомплекс по производству готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций, строится завод активных фармсубстанций «Фармославль». Здесь базируется также входящий в группу производитель одноразовой медицинской одежды и белья «Экостиль».

Алексею Репику принадлежит 90% «Р-Фарма», остальные 10% – у японской Mitsui. В 2016 году выручка «Р-Фарма» составила почти 63 млрд рублей, чистая прибыль – 6,7 млрд рублей.

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов – 2018» Алексей Репик занял 47-е место, его состояние оценено в $2,1 млрд. По сравнению с предыдущим годом он приумножил свой капитал в 2,3 раза.

Источник: Facebook Дмитрия Миронова

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