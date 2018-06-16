«Фармстандарт» финансировал проекты «ПЭТ-Технолоджи»

Компания Виктора Харитонина «Фармстандарт» договорилась с ООО «Д-Мед», которому принадлежат 50,01% в сети «ПЭТ-Технолоджи», об условиях погашения задолженности в $11,2 млн. Эти деньги, как выяснилось, «Фармстандарт» выдал компании еще в декабре 2014 года в виде займа, а через два года обратился в арбитражный суд с требованием вернуть средства. С тех пор стороны заключили уже два мировых соглашения, причем параметры последнего появились после того, как 100% «Д-Меда» перешли к структуре Харитонина.

Компания «Д-Мед» в 2011 году отозвалась на предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса создать сеть центров позитронно-эмиссионной томографии. В проектной компании «ПЭТ-Технолоджи» «Д-Меду» достались 50,01%. Весной 2014 года в Уфе открылся первый центр будущей сети, а для дальнейшего расширения, судя по всему, потребовались дополнительные инвестиции.

В декабре 2014-го «Фармстандарт» выдал заем «Д-Меду». Его общая сумма неизвестна, впоследствии «Фармстандарт» требовал погасить долг в 912,5 млн рублей через Арбитражный суд Москвы. В 2015 году на сайте «Роснано» говорилось, что «бюджет проекта («ПЭТ-Технолоджи») в границах ЦФО превышает 1,26 млрд рублей».

Первое мировое соглашение о выплате сформировавшейся задолженности «Фармстандарт» и «Д-Мед» заключили в апреле 2016 года. В материалах суда говорится, что «Д-Мед» обязался погасить почти $15 млн оставшегося долга (935 млн рублей по сегодняшнему курсу) до июля 2018 года. Тогда «Д-Медом» владел Вячеслав Цымбал, который заложил свою долю (100%) в компании в качестве обеспечения. Алексей Царьков, ставший владельцем «Д-Меда» чуть позже, предоставил личное поручительство.

В январе 2018 года стало известно, что «Мединвестгрупп», в котором 70% – у основного владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина, планирует приобрести 100% «Д-Меда». Смена собственников, по данным СПАРК, произошла в марте. А уже в апреле «Фармстандарт» направил в арбитраж новую редакцию мирового соглашения, попросив утвердить его «на стадии исполнения». Это ходатайство 5 июня суд удовлетворил. Теперь компания «Д-Мед» обязана выплатить «Фармстандарту» оставшиеся $11,2 млн до марта 2021 года.

За это время «ПЭТ-Технолоджи» успела открыть 11 ПЭТ-центров, последний из них появился в Ростове-на-Дону. Объем инвестиций в один ПЭТ-центр, по оценкам участников рынка, может достигать 1 млрд рублей в зависимости от комплектации и наличия циклотрона.

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ПЭТ-Технолоджи» в 2016 году составила 683,35 млн рублей, убыток – 134,8 млн рублей.

В «Фармстандарте» на запрос Vademecum не ответили, в «ПЭТ-Технолоджи» не смогли оперативно предоставить комментарий.

Источник: Арбитражный суд Москвы

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