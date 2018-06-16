Комитет Госдумы по здравоохранению не поддержал запрет телерекламы лекарств

Комитет Государственной думы по охране здоровья рекомендовал отклонить законопроект депутатов ЛДПР, предложивших запретить рекламу лекарств на телевидении и радио.

Члены профильного комитета ссылаются на ст. 67 ФЗ №61 от 12 апреля 2010 года «Об обращении лекарственных средств», согласно которому информация о лекарственных препаратах, отпускаемых по рецепту, должна содержаться только в специализированных изданиях, предназначенных для медицинских, фармацевтических и ветеринарных работников.

«Таким образом, реклама лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту врача (фельдшера), употребление которых без контроля со стороны медицинского работника может нести риски для жизни и здоровья пациента, ограничена местами, недоступными для широкого круга лиц», – пишут представители комитета в отзыве.

Парламентарии считают, что ролики по радио и телевидению не могут навредить слушателям и зрителям, так как согласно ч. 7 ст. 24 федерального закона №38-ФЗ «О рекламе» в них должно быть предупреждение о наличии противопоказаний к применению и необходимости консультации специалистов перед приемом.

Депутаты ЛДПР внесли проект на рассмотрение Госдумы в январе 2018 года. Авторы изменений в Закон о рекламе считают, что России нужно пойти путем Евросоюза и США, где законодательство в этой сфере ужесточили, так как «более 60 тысяч россиян ежегодно умирает из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки», – пишут в пояснительной записке.

Вслед за ними в апреле 2018 года подобный законопроект разработали глава Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель Игорь Каграманян и первый зампредседателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Фармацевтические и медицинские компании в I квартале 2018 года потратили на рекламу 31,3 млрд рублей, то есть, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), 30% от всего рынка российской рекламы за этот период.

Источник: Портал обеспечения законодательной деятельности

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