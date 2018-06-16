Россия готова к поставкам инсулина в республику Болгария

«Настало время сократить импорт из-за рубежа и начать налаживать контакты с соседями» — заявил Иван Зарубин, врио Торгового представителя Российской Федерации в республике Болгария, выступая на болгаро-российском бизнес-форуме «Медицина и фармацевтика 2018», который прошел в Софии 13 июня.

Несмотря на относительно небольшую емкость (около 2 млрд долл. США), фармацевтический рынок Болгарии, отмечают специалисты, в перспективе представляет интерес для продвижения российских лекарственных препаратов с точки зрения последующего выхода на европейский рынок и проведения клинических испытаний. Фармацевтическая промышленность является одним из ведущих секторов болгарской экономики, говорится в сообщении ТПП республики Болгария. Её доля в общем объеме производства страны в 2017 г. сохранилась на уровне 2,4%. В фармацевтическом производстве занято свыше 7,6 тыс. человек, что составляет порядка 1,7% от общего числа работающих в обрабатывающей промышленности.

В 2017 году в Болгарию из России было поставлено лекарств на сумму около 0,5 млн долл США. В 2016 – 0,15 долл США, в 2015 – 0,06 долл США. По данным ТПП Болгарии, доля производства оригинальных фармацевтических средств и субстанций не превышает 16%. Отрасль ориентирована на экспорт – порядка 85-90% лекарственных средств, производимых в стране, реализуются на внешних рынках.

Одним из ключевых рынков для болгарского экспорта фармацевтической продукции является Россия (30-35% болгарского экспорта лекарств – порядка 250-300 млн долл. США в год), за последние 10 лет поставки болгарских дженериков в Россию выросли более чем в 3,5 раза. К числу других основных рынков сбыта продукции отрасли относятся страны СНГ.

«Мы не довольны цифрами по экспорту болгарских лекарственных средств на территорию Российской Федерации. Многие наши высокотехнологичные препараты отсутствуют на рынке. Болгарские фармпроизводители намерены начать производство на территории Российской Федерации. Я надеюсь, что подобные бизнес-форумы помогут наладить ситуацию между фармрынками обеих стран», — подчеркнул в своем выступлении Иван Зарубин.

Владимир Падалко, вице-президент Торгово-Промышленной палаты РФ, в свою очередь, отметил, что в течение десятилетий страны поддерживали тесные партнерские отношения и сейчас настало время их расширять и укреплять.

Поскольку сдерживающим фактором для увеличения экспорта для российских лекарственных препаратов в Болгарию является процедура сертификации и регистрации фармацевтической продукции, один из основных треков бизнес-семинара был посвящен практическим аспектам содействия российским компаниям для выхода на европейский фармацевтический рынок.

Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей, отметил с сожалением, что сегодня на российском фармацевтическом рынке нет болгарских инвесторов. По его словам, это связано с тем, что обе страны производят примерно идентичные препараты – дженерики.

«У российского фармбизнеса приоритет на производство инновационных препаратов и расширение экспорта. Это включает в себя не только наши традиционные рынки в странах СНГ, но и экспансию на американский и европейский рынки. Мы уже вошли на рынок Юго-Восточной Азии и стараемся прорваться к Латинской Америке», — заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей.

Кроме того, среди плюсов торговли с Россией, как отмечают эксперты, отсутствие языковых барьеров. А дипломы врачей и фармацевтов обеих стран одинаково ценятся. «Базисы учебных программ вузов у наших стран одинаковые. Это хорошая возможность наладить обмен опытом между специалистами. У нас есть шанс на продолжение и развитие этих отношений с точки зрения здоровья, медицины, естественных наук и фармации, общих образовательных проектов» — отметила д-р Таня Андреева, председатель Центра социальных и политических связей в области здравоохранения республики Болгария.

«Я уверен, что обе стороны готовы, найти способ обеспечить возможность болгарским и российским пациентам проходить лечение в обеих странах и иметь доступ к инновациям и высокотехнологичному оборудованию, — отметил заместитель министра здравоохранения республики Болгария Бойко Пенков. — Свобода торговли даст нам возможность обмениваться товарами и услугами, предоставлять возможности для отдыха и укрепления здоровья».

Его поддержал и Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей: «Здоровье – это наднациональная категория, независящая от политических тенденций и трендов. В 2009 году в России была принята стратегия «Фарма-2020», которая была призвана возродить фармацевтическую промышленность в стране, потому что после распада СССР мы понесли большие потери и фактически лишились собственного производства». Виктор Дмитриев отметил, что в настоящее время Россия, несмотря на то, что по-прежнему зависит от зарубежных активных субстанций, сама производит готовые препараты мирового уровня. При этом взят тренд на возрождения производства субстанций и производство лекарственных средств по полному циклу. В настоящее время Россия полностью покрывает свои потребности в инсулине и даже является его экспортером. В Болгарии же в последнее время с инсулином возникла серьезная проблема. Параллельный экспорт лекарств, который по некоторым лекарственным препаратам составляет более 20%, создал серьезные проблемы для больных диабетом. Россия готова восполнить дефицит и наладить экспорт инсулина в страну.

«Объем лекарственного рынка в России сегодня превышает 20 млрд долларов. Этот рынок больше автомобильного. Одна треть из него — государственные деньги. Это средства, которые идут на борьбу с диабетом, онкологическими заболеваниями, туберкулезом, ВИЧ-инфекцией. Из-за его привлекательности, иностранные и российские инвесторы вложили более 4 миллиардов евро в строительство новых фармзаводов в России. Благодаря этому на карте России появились новые фармацевтические кластеры, объединяющие науку, производство и образование», — отметил Виктор Дмитриев.

В рамках форума были подписаны протоколы о намерениях и соглашения о сотрудничестве. Обе стороны выразили надежду, что до конца года будет намечен план конкретных действий для расширения сотрудничества между двумя странами. Кроме того, была достигнута договоренность о том, что уже в следующем году команда студентов из Болгарии приедет для участия во Всероссийской фармацевтической Олимпиаде, которая пройдет в январе в Нижнем Новгороде.

Подготовлено пресс-службой АРФП

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