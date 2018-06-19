Оксана Красных станет вице-президентом по розничным продажам в «Петровакс Фарм»

Оксана Красных с 19 июня 2018 г. займет пост вице-президента НПО «Петровакс Фарм», сообщил источник «ФВ».

Ранее, 1 июня 2018 г. она покинула должность коммерческого директора компании «Материа Медика» по своей инициативе. Эту позицию г-жа Красных занимала с апреля 2016 г.

В 1999 году Оксана окончила Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова. Второе высшее образование в области экономики получила на базе МФТИ, МВА — в Высшей школе бизнеса «МИРБИС».

В фармацевтическом бизнесе около 15 лет. Начинала свою трудовую деятельность в фармацевтическом бизнесе с позиции медицинского представителя. С 2002 года в маркетинге, занимала позиции менеджера по продукту, бренд менеджера, менеджера по группе продуктов, руководителя отдела потребительского маркетинга.

Работала в компаниях: Sagmel, Terapia C.A., «Юнифарм» Инк, «Фармстандарт». В 2011 году пришла на работу в компанию «Материа Медика Холдинг» на позицию руководителя отдела маркетинга.

«Фармацевтический вестник»