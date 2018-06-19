В ГУП «Карелфарм» лекарства отпускал сотрудник, не имеющий специального образования

Прокуратура Кондопожского района выявила нарушения в деятельности фармацевтического предприятия.

Установлено, что в городе Кондопога в аптеке ГУП Республики Карелия «Карелфарм» лекарства по рецептурным листкам отпускал сотрудник, не имеющий специального образования.

В соответствии с лицензионными требованиями, предъявляемыми к фармацевтическим организациям, работники, осуществляющие отпуск лекарственных препаратов, обязаны иметь высшее или среднее фармацевтическое образование и сертификат специалиста для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения.

В связи с этим, прокурор Кондопожского района возбудил в отношении госпредприятия дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

На основании постановления прокурора Арбитражный суд Республики Карелия назначил компании штраф в размере 50 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры

Постановление пока не вступило в законную силу.

«Фармацевтический вестник»