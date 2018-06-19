Кудрин назвал кандидата на место главного аудитора по здравоохранению

Председатель Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин на своей странице в Twitter подтвердил, что Александр Филипенко уходит с должности главного аудитора по здравоохранению, и назвал кандидата на этот пост — бывшего главу Минстроя Михаила Меня.

«Благодарю за работу Александра Филипенко. Он досрочно сложил полномочия аудитора @ach_gov_ru, но останется моим советником. Приходит Михаил Мень — хороший кандидат на пост аудитора, был министром и губернатором», — написал Кудрин.

По данным РИА Новости, кандидатуру Меня предложил Совету Федерации президент страны Владимир Путин.

Ожидается, что отставка Филипенко и назначение Меня будут утверждены на заседании Совета Федерации 20 июня 2018 года.

Михаил Мень с 2000 года работал в должности вице-губернатора Московской области, с 2002 — заместителем мэра Москвы. С 2005 по 2013 год он руководил Ивановской областью. В 2013-2018 годах Мень работал министром строительства. Должность главы Минстроя он покинул в мае 2018 года, когда Путин утвердил состав нового кабинета.

Источник: Twitter Алексея Кудрина

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