Минздрав Подмосковья проверит жалобы на нехватку иммуноглобулина

Министерство здравоохранения Московской области проведет проверку по жалобам пациентов с первичным иммунодефицитом, которым отказали в лечении из-за отсутствия иммуноглобулина.

Об этом заявил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

«По каждому случаю, если где-то что-то было, мы разберемся. Принципиально, чтобы на складах была продукция соответствующая. Если где-то не сработала логистика, конечно, с этим надо разбираться», – цитирует его слова агентство ТАСС.

В середине июня пациенты с первичным иммунодефицитом в Московской области пожаловались на продолжающуюся уже три месяца нехватку иммуноглобулина. По словам вице-председателя организации «Общество пациентов с первичным иммунодефицитом» Виолетты Кожеревой, больные в Подмосковье не получают иммуноглобулин с февраля. Как выяснилось из информации на сайте госзакупок, из пяти объявленных в 2018 году аукционов Минздрава Московской области на закупку иммуноглобулина не состоялись четыре – на 20,3 млн рублей.

Источник: ТАСС

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