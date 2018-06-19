GMP – соответствие производства и системы качества высоким европейским стандартам

Известная российская компания «АВВА РУС» объявила о намерении заняться контрактным производством. Она готова помочь российским разработчикам выйти на международные рынки, а международным компаниям – локализовать их препараты в России.

Производственный участок «АВВА РУС» на сегодняшний день состоит из двух отдельных корпусов, выпускающих нестерильную продукцию. Один из корпусов полностью выделен для производства бета-лактамных антибиотиков пенициллинового ряда.

Осенью 2017 года на предприятии «АВВА РУС» в Кирове европейскими государственными аудиторами был проведен аудит действующей системы качества и надлежащих производственных практик.

В январе 2018 года «АВВА РУС» получила европейский сертификат соответствия правилам надлежащей производственной практики (GMP EU) на производство лекарственных препаратов для медицинского применения, тем самым доказав высочайший стандарт качества производимой продукции.

Таким образом, продукция, выпускаемая на производственном участке «АВВА РУС», может быть зарегистрирована и поставляться на территории РФ, стран ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь, Грузия, Монголия, Туркменистан, Армения, Узбекистан и пр.), стран Евросоюза и других стран, входящих в систему Сотрудничества фармацевтических инспекций PIC/S. Штаб-квартира PIC/S находится в Женеве, с организацией сотрудничают 52 страны – помимо государств ЕС, это многие страны Европы, Азии и Африки, а также Австралия.

В настоящее время препараты «АВВА РУС» представлены в большинстве стран СНГ, ведутся регистрационные процессы для нескольких продуктов (в том числе один бета-лактамный антибиотик) на территории ЕС. Имеется значительный опыт контрактных работ, а также регуляторной поддержки.

Компания заинтересована в локализации продуктов зарубежных разработчиков и производителей на своих мощностях и приглашает к взаимовыгодной кооперации на качественном уровне, включая локализацию производства бета-лактамных антибиотиков пенициллинового ряда.

Компания «АВВА РУС» выпускает продукцию более 20 лет, в ее портфеле на текущий момент насчитывается порядка 50 эффективных продуктов – как дженериков, так и оригинальных лекарственных препаратов собственной разработки. В 2015 году приказом Минпромторга АО «АВВА РУС» внесено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности России.

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