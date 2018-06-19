НМИЦ им. Дмитрия Рогачева получил 2,6 млрд рублей на центр ядерной медицины

Правительство РФ выделило 2,59 млрд рублей из бюджета на создание центра ядерной медицины и реконструкцию существующих корпусов НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева (НМИЦ им. Дмитрия Рогачева). Такое постановление 9 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В НМИЦ будут построены центр ядерной медицины с собственным циклотроном и лабораторией синтеза радиофармпрепаратов, диагностический блок с поликлиникой, а также отделения нейроонкологии и хирургической нейроонкологии. Помимо этого предполагается создание лаборатории генно-инженерных технологий.

Общая площадь расширения медучреждения составит 10,3 тысячи кв. м, проектные работы начнутся уже в этом году. Реконструкция центра должна завершиться к 2022 году, застройщиком назначен сам НМИЦ им. Рогачева.

В марте 2018 года директор НМИЦ им. Рогачева Александр Румянцев попросил президента Владимира Путина ускорить решение проблемы финансирования протонной терапии для детей. Президент тогда пообещал учесть замечание Румянцева и сообщил, что на онкологию будет обращено «особое внимание». Тогда же стало известно о готовящемся постановлении о выделении субсидии на реконструкцию медучреждения.

Источник: Правительство РФ

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