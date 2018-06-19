Пятигорский медико-фармацевтический институт начал прием документов

18 июня начался прием документов для поступления на специальности высшего образования в Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) –филиал Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России.

ПМФИ проводит подготовку по шести специальностям высшего образования с присвоением соответствующих квалификаций:

«Фармация» (провизор),

«Лечебное дело» (врач общей практики),

«Медицинская биохимия» (врач-биохимик),

«Стоматология» (врач-стоматолог общей практики),

«Специальное (дефектологическое) образование» (логопедия) (академический бакалавр),

«Менеджмент» (в сфере здравоохранения) (прикладной бакалавр).

Стоит еще учесть, что при приеме на обучение по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология» помимо предоставления итогов ЕГЭ необходимо будет пройти еще дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности.

Дата окончания приема документов на специальности высшего образования – 26 июля.

По тем двум специальностям, по которым предусмотрено дополнительное вступительное испытание, срок приема документов заканчивается раньше: 11 июля

График работы приемной комиссии – с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов.

Более подробная информация и официальные документы размещены на сайте ПМФИ в рубрике «Абитуриенту».

Для удобства подготовлены Ответы на часто задаваемые вопросы по приему в ПМФИ.

Также для уточнения информации можно позвонить по телефону 8-800-222-70-85 (звонок бесплатный).

Как пояснили в приемной комиссии вуза, в текущем году в ПМФИ по-прежнему остается самой большой среди вузов квота бюджетных мест на специальность «Фармация» — 250.

Что касается новинок приемной кампании, как сообщалось ранее, их две:

в 2018 году ПМФИ впервые проводит набор на 20 бюджетных мест по специальности «Лечебное дело».

проводит набор на 20 бюджетных мест по специальности «Лечебное дело». Другая важная новость – изменены правила поступления на специальность «Специальное (дефектологическое) образование (логопедия) (код специальности 44.03.03). В 2018 году вместо математики выпускник должен будет представить результат ЕГЭ по обществознанию. Таким образом, всего в 2018 году при поступлении на «Логопедию» абитуриенту необходимы будут результаты испытания (ЕГЭ) по трем предметам: биологии, русскому языку и обществознанию.

Выбирая специальность, еще необходимо учесть, что студенты ПМФИ получают уникальную возможность уже со студенческой скамьи включаться в научную деятельность.

Например, новые головокружительные перспективы по получению новых компетенций появились у будущих студентов и выпускников в связи с открытием на базе головного вуза – ВолгГМУ Научного центра инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) с опытно-промышленным производством.

Новый центр открывает перед студентами и выпускниками огромные возможности найти себя на поприще научных исследований и на практике реализовывать принципы персонализированной медицины, основанной на использовании новых технологий; вести поиск новых веществ для будущих лекарств.

Научно-исследовательская студенческая площадка самого ПМФИ – тоже отличный старт для научной работы в отрасли. Здесь активно работает научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС). Наличие в ПМФИ собственного суперкомпьютера дает возможность уже со студенческой скамьи получать необходимые компетенции по информатизации и цифровизации в здравоохранении и фармации, в т.ч. осваивать принципы молекулярного моделирования действия лекарства в живом организме (т.н. метод вычислительного эксперимента).

В пользу высокой востребованности выпускников ПМФИ свидетельствует такой факт: по данным Минобрнауки России выпускники ПМФИ трудоустраиваются уже в течение первого года после окончания вуза и получают вполне конкурентную зарплату.

gmpnews