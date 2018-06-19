DSM Group: Johnson & Johnson лидирует по объемам продаж лекарств для региональных льготников

Компания DSM Group подготовила обзор региональных закупок льготных препаратов по итогам 1 квартала 2018 года.

Помимо федеральной также существует и территориальная программа, реализуемая за счет региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с 50%-ной скидкой и регламентируется Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994г. № 890

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублирует и может являться заменой федеральной программе ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным.

По оценкам, объем региональной льготы сравним с федеральной программой.

В I квартале 2018 года было закуплено 23,9 млн упаковок лекарств на сумму 25,6 млрд руб. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 68,7% в стоимостном и на 35,7% в натуральном выражении.

В региональной программе доля отечественных препаратов выросла на 1,3% относительно первого квартала 2017 г. и составила 64,2% в упаковках. Однако из-за более низкой цены российские лекарства занимают в денежном выражении долю только 26,7% (-3,1%).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 445 рублей, в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоит дороже почти в пять раз – 2 192 рубля.

В I квартале 2018 года в региональной программе участвовало 495 компаний.

В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Johnson&Johnson и Novo Nordisk показали максимальный прирост закупок (+265,3% и +159,0% соответственно), в результате чего отечественная компания «Биокад» потеряла свои позиции (-2 строчки). Другая российская фирма «Натива» сумела сохранить за собой 8 место, нарастив объем продаж на 104,2%. Реализация бронходилатирующего средства компании «Формисонид» увеличилась на 110,0%. Кроме того, в 2018 году регионы стали закупать два новых противоопухолевых средства «Сунитиниб-Натив» и «Дазатиниб-Натив», производимых фирмой «Натива», – аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.

ТОП-10 производителей в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года

Рейтинг Производитель Объем, 1 кв. 2018, млн руб. Доля (%), 1 кв. 2018 Прирост (%), 1 кв. 2018 / 1 кв. 2017 1 Johnson & Johnson 2 300,9 9,0 +265,3 2 Sanofi 1 957,2 7,6 +31,7 3 Novo Nordisk 1 921,8 7,5 +159,0 4 Биокад 1 343,4 5,2 +22,6 5 AstraZeneca 1 340,7 5,2 +55,9 6 Alexion Pharma 1 159,3 4,5 +83,8 7 Novartis 1 062,0 4,1 +29,3 8 Натива 1 057,7 4,1 +104,2 9 Takeda 671,0 2,6 +132,7 10 GlaxoSmithKline 660,8 2,6 +90,8

В целом в I квартале 2018 года регионы закупили 2 439 различных брендов лекарственных препаратов (5 350 полных наименований).

В рейтинге по стоимостному объему лидируют в основном импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 26,9%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объем закупок по сравнению с январем-мартом 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус»(-34,3%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противовирусного средства «Совриад» и препарата «Имбрувика», предназначенного для терапии лейкоза.

ТОП-10 брендов в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года

Рейтинг Бренд Объем, 1 кв. 2018, млн руб. Доля (%), 1 кв. 2018 Прирост (%), 1 кв. 2018 / 1 кв. 2017 1 Имбрувика 1 215,4 4,7 974,0% 2 Солирис 1 159,3 4,5 83,8 3 Левемир 921,9 3,6 271,3 4 Гертикад 824,4 3,2 511,0 5 Туджео СолоСТАР 657,6 2,6 93,8 6 Совриад 584,6 2,3 11 709,9 7 Лантус 448,3 1,8 -34,3 8 Новорапид 404,2 1,6 55,9 9 Даклинза 356,3 1,4 New 10 Тресиба Флекстач 330,7 1,3 657,2

Центральный федеральный округ лидирует по уровню финансирования региональной программы – 56,4%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 11,9%) и Приволжский округа (9,0%).

Только в 2-х регионах из 8 произошло снижение финансирования закупок лекарственных препаратов: в Северо-Западном (-50,0%) и Уральском ФО (-16,9%). Данная динамика обусловлена переходом на более дешевые отечественные препараты, доля которых в данных регионах выросла на 6,7% и на 2,1% соответственно.

ТОП федеральных округов в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года