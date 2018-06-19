DSM Group: Johnson & Johnson лидирует по объемам продаж лекарств для региональных льготников

Компания DSM Group подготовила обзор региональных закупок льготных препаратов по итогам 1 квартала 2018 года.
Помимо федеральной также существует и территориальная программа, реализуемая за счет региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с 50%-ной скидкой и регламентируется Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994г. № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублирует и может являться заменой федеральной программе ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным.
По оценкам, объем региональной льготы сравним с федеральной программой.
В I квартале 2018 года было закуплено 23,9 млн упаковок лекарств на сумму 25,6 млрд руб. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 68,7% в стоимостном и на 35,7% в натуральном выражении.
В региональной программе доля отечественных препаратов выросла на 1,3% относительно первого квартала 2017 г. и составила 64,2% в упаковках. Однако из-за более низкой цены российские лекарства занимают в денежном выражении долю только 26,7% (-3,1%).
Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 445 рублей, в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоит дороже почти в пять раз – 2 192 рубля.
В I квартале 2018 года в региональной программе участвовало 495 компаний.
В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Johnson&Johnson и Novo Nordisk показали максимальный прирост закупок (+265,3% и +159,0% соответственно), в результате чего отечественная компания «Биокад» потеряла свои позиции (-2 строчки). Другая российская фирма «Натива» сумела сохранить за собой 8 место, нарастив объем продаж на 104,2%. Реализация бронходилатирующего средства компании «Формисонид» увеличилась на 110,0%. Кроме того, в 2018 году регионы стали закупать два новых противоопухолевых средства «Сунитиниб-Натив» и «Дазатиниб-Натив», производимых фирмой «Натива», – аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.
ТОП-10 производителей в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года
|Рейтинг
|Производитель
|Объем,
1 кв. 2018, млн руб.
|Доля (%),
1 кв. 2018
|Прирост (%),
1 кв. 2018 / 1 кв. 2017
|1
|Johnson & Johnson
|2 300,9
|9,0
|+265,3
|2
|Sanofi
|1 957,2
|7,6
|+31,7
|3
|Novo Nordisk
|1 921,8
|7,5
|+159,0
|4
|Биокад
|1 343,4
|5,2
|+22,6
|5
|AstraZeneca
|1 340,7
|5,2
|+55,9
|6
|Alexion Pharma
|1 159,3
|4,5
|+83,8
|7
|Novartis
|1 062,0
|4,1
|+29,3
|8
|Натива
|1 057,7
|4,1
|+104,2
|9
|Takeda
|671,0
|2,6
|+132,7
|10
|GlaxoSmithKline
|660,8
|2,6
|+90,8
В целом в I квартале 2018 года регионы закупили 2 439 различных брендов лекарственных препаратов (5 350 полных наименований).
В рейтинге по стоимостному объему лидируют в основном импортные препараты. Суммарно доля ТОП-10 брендов составляет 26,9%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объем закупок по сравнению с январем-мартом 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус»(-34,3%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противовирусного средства «Совриад» и препарата «Имбрувика», предназначенного для терапии лейкоза.
ТОП-10 брендов в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года
|Рейтинг
|Бренд
|Объем,
1 кв. 2018, млн руб.
|Доля (%),
1 кв. 2018
|Прирост (%),
1 кв. 2018 / 1 кв. 2017
|1
|Имбрувика
|1 215,4
|4,7
|974,0%
|2
|Солирис
|1 159,3
|4,5
|83,8
|3
|Левемир
|921,9
|3,6
|271,3
|4
|Гертикад
|824,4
|3,2
|511,0
|5
|Туджео СолоСТАР
|657,6
|2,6
|93,8
|6
|Совриад
|584,6
|2,3
|11 709,9
|7
|Лантус
|448,3
|1,8
|-34,3
|8
|Новорапид
|404,2
|1,6
|55,9
|9
|Даклинза
|356,3
|1,4
|New
|10
|Тресиба Флекстач
|330,7
|1,3
|657,2
Центральный федеральный округ лидирует по уровню финансирования региональной программы – 56,4%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 11,9%) и Приволжский округа (9,0%).
Только в 2-х регионах из 8 произошло снижение финансирования закупок лекарственных препаратов: в Северо-Западном (-50,0%) и Уральском ФО (-16,9%). Данная динамика обусловлена переходом на более дешевые отечественные препараты, доля которых в данных регионах выросла на 6,7% и на 2,1% соответственно.
ТОП федеральных округов в программе «Региональная льгота» за I квартал 2018 года
|Рейтинг
|Бренд
|Объем,
1 кв. 2018, млн руб.
|Доля (%),
1 кв. 2018
|Прирост (%),
1 кв. 2018 / 1 кв. 2017
|1
|Центральный ФО
|14 451,2
|56,4
|151,8
|2
|Южный ФО
|3 059,7
|11,9
|146,8
|3
|Приволжский ФО
|2 307,1
|9,0
|91,7
|4
|Сибирский ФО
|1 821,1
|7,1
|1,8
|5
|Уральский ФО
|1 756,5
|6,9
|-16,9
|6
|Северо-Западный ФО
|1 259,6
|4,9
|-50,0
|7
|Дальневосточный ФО
|679,6
|2,7
|47,4
|8
|Крымский ФО
|282,4
|1,1
|142,4